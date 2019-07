Lite degenera in sparatoria, 44enne ferito al piede

Spara al rivale al termine di una furibonda discussione, finisce in ospedale un 44enne a Baronissi, in provincia di Salerno.

L’episodio s’è verificato nel pomeriggio di sabato scorso quando, al culmine dell’alterco, uno dei litiganti ha estratto una pistola sparando e colpendo il piede del rivale. L’uomo ferito, un 44enne del posto e già noto alle forze dell’ordine, è stato subito portato in ospedale.

I fatti, come riporta La Città di Salerno, si sono verificati quando erano da poco passate le 18. La vittima è stata avvicinata da un uomo mentre era nell’abitacolo della sua auto. Il dialogo tra i due s’è subito fatto concitato e sono volate parole grosse. Fino a che l’uomo ha estratto la pistola e ha sparato al 44enne all’interno della sua stessa vettura, colpendolo al piede.

Per il ferito è stato necessario ricorrere alle cure dei sanitari; non versa in gravi condizioni ma è rimasto colpito a un tallone. Sull’episodio, adesso, indagano i carabinieri. A loro toccherà dare un volto all’assalitore armato di pistola e chiarire i motivi della discussione che ha avuto il drammatico esito.