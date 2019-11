Litiga col fidanzato e rompe tergicristalli dell'auto (di un altro)

Litiga in strada col fidanzato e spacca i tergicristalli dell'auto. Peccato, però, che la macchina non fosse del compagno ma di un perfetto sconosciuto. Per questo motivo, una 45enne padovana, dovrà esborsare ben 4.500 euro di risarcimento per danni.

Un episodio che, senza ombra di dubbio alcuna, suscita una moderata ilarità. Certo, magari il malcapitato proprietario del Citroën Cactus, che si è ritrovato l'auto danneggiata senza un apparente motivo, verrà più da storcere il naso che da sorridere. Ma la circostanza, nonostante i risvolti infelici per tutte le persone coinvolte, è sicuramente singolare.

Stavolta, l'Orlando Furioso è una donna e di cavalleresco, in questa vicenda, vi è ben poco. Stando a quanto si apprende dalle pagine odierne de Il Messaggero , i fatti accadono lo scorso luglio, in via Brigata Padova, in zona Palestro, ad Este (Padova). Una coppia di fidanzati discute animatamente sul ciglio della strada, a tarda sera. Tra i due volano "paroloni", insulti pesanti e offese rabbiose. La più infervorata tra i due litiganti, è sicuramente la 45enne – protagonista della vicenda – che, a detta di alcuni testimoni oculari del litigio, inveisce verbalmente contro l'uomo con furia incontrollata. Preda dell'ira funesta, "la pasionaria" si avventa contro un'auto posteggiata ai bordi del marciapiedi, ne stacca i tergicristalli dai vetri e li getta all'aria stizzita. Peccato però che, nella foga, non si accorga di aver assaltato l'auto sbagliata: non è quella del partner.

Alla vista di cotanta collera, e temendo che la situazione tra i due innamorati possa degenerare al punto di arrivare alle mani, un paio di curiosi decidono di allertare il 113. Così, nel giro di pochi minuti, una volante della polizia si reca sul luogo della segnalazione per accertare i fatti. Ripristinata la calma, grazie all'intervento degli agenti, i protagonisti del bislacco siparietto sono stati entrambi identicati in misura cautelativa. Ma non è tutto.

Dopo aver ascoltato il racconto dei testimoni, e aver visionato la Citronën Cactus danneggiata, i poliziotti hanno lasciato un biglietto sull'auto del malcapitato invitandolo a contattare la Questura. Detto, fatto. Il proprietario della vettura ha denunciato la 45enne padovana per danni. Per questo motivo, l'ardente innamorata dovrà risarcire lo sconosciuto della somma di 4.500 euro.

Non è la prima volta che una fidanzata furiosa provi a vendicarsi sfregiando, o addirittura mandando letteralmente in frantumi un effetto personale del proprio partner. Non poco clamore, appena qualche mese fa, aveva suscitato il video di una donna afroamericana che, preda di una folle gelosia, aveva spaccato un tablet sulla testa del compagno. Ma quella circostanza aveva avuto risvolti decisamente più divertenti. Forse.