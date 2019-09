Litigano per precedenza, accoltellato in strada sotto gli occhi del figlio

Un ragazzo di 28 anni è stato ucciso ad Andria, accoltellato durante una lite per una precedenza stradale.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, la tragedia si è consumata in via Corato, nella città pugliese. Sembra che il 28enne fosse in macchina con la moglie e i figli, quando una mancata precedenza alla rotatoria ha scatenato la lite. I due automobilisti, a quel punto, avrebbero iniziato a scambiarsi insulti dalle rispettive macchine, ma i toni si sarebbero alzati velocemente. Così, i due sarebbero scesi dalle rispettive auto, per continuare la lite faccia a faccia.

Ma, una volta trovatisi l'uno di fronte all'altro, dalle parole sono passati ai fatti. Poi, il giovane, all'improvviso, si è accasciato a terra, davanti agli occhi della moglie e del figlio. L'uomo è stato colpito con un coltello.

Il suo assassino è immediatamente risalito in macchina ed è scappato, a bordo della sua Mercedes, mentre la moglie del 28enne e alcuni passanti soccorrevano il giovane. Portato immediatamente in ospedale, l'uomo è morto alle 20:30. Secondo quanto riporta Andrialive, la lama avrebbe reciso l'aorta, rendendo vano qualsiasi tentativo di salvare il ragazzo.

Sul posto è intervenuta anche la polizia, che ha avviato le indagini ed è sulle tracce del killer. Per rintracciarlo, saranno fondamentali le telecamere di sicurezza presenti nella zona.