Livorno, donna lo sgrida perché urina su muro: tunisino la aggredisce

Episodio di aggressione a Livorno ai danni di una donna peruviana, assalita da un tunisino dopo averlo rimproverato per i suoi comportamenti incivili.

Secondo quanto riferito dalla stessa vittima, il fatto si è verificato nel pomeriggio della scorsa domenica. La donna stava percorrendo via De Lardarel quando ha notato che, parzialmente nascosto dietro ad un albero in prossimità di piazza dei Mille, un uomo stava urinando su un muro senza preoccuparsi di chi aveva intorno.

Indignata dalla scena a cui aveva appena assistito, la peruviana non ha potuto fare a meno di richiamare lo straniero, riprendendolo per il barbaro gesto commesso. Per nulla pentito di quanto fatto, il magrebino si è invece infuriato per il rimprovero. In preda ad un violento scatto d'ira, ha raggiunto la donna e l'ha brutalmente aggredita.

La vittima è stata fortunatamente salvata dall'intervento di alcuni passanti, che hanno subito allertato i soccorsi, mentre lo straniero si dava alla fuga. Sul posto sono sopraggiunti i volontari della pubblica assistenza Svs, seguiti poco dopo da una pattuglia della polizia di Stato, fermatasi in strada dopo avere scorto l'ambulanza.

Assistita dai sanitari, la peruviana ha quindi raccontato l'accaduto agli agenti, che si sono subito messi alla ricerca del responsabile. Quest'ultimo, riconosciuto anche grazie alla descrizione fornita dalla vittima, è stato rintracciato poco dopo e tradotto in questura. Qui il tunisino è stato identificato prima di essere rilasciato. Nei suoi confronti verrà probabilmente spiccata una denuncia per lesioni.

Nessuna grave conseguenza per la peruviana che, dopo essere stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Livorno, ha ricevuto le cure del caso.