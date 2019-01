Livorno, scontro fra Asl e senegalesi: "Nostra comunità insultata”

È scontro fra la Asl di Livorno e la comunità senagalese del posto, in seguito alla morte di un cittadino straniero proveniente dal Senegal. Stando alle ultime notizie, sarà addirittura aperta un’inchiesta.

Il 59enne Gora Thiam si trovava da almeno 5 mesi ricoverato nel reparto di malattie infettive, dove è spirato il 15 gennaio. I compagni dello straniero, tuttavia, affermano di essere venuti a conoscenza della sua morte soltanto domenica scorsa, quando il corpo era stato già inumato.

Ed è qui che è scoppiata la polemica.

Ieri mattina, oltre un centinaio di senegalesi ha inscenato un’accesa protesta prima in obitorio, e successivamente nelle sale dell’ospedale livornese. L’accusa da loro mossa nei confronti del personale sanitario è quella di non avere avvisato per tempo la comunità del decesso di Thiam e di aver proceduto con una “sepoltura non concordata” .

Immediata la risposta della Asl che, dopo aver presentato le proprie codoglianze agli amici ed ai familiari del 59enne, ha fornito una versione del tutto diversa.

“Come previsto da procedura” specifica l’Asl Toscana nord ovest in una nota, riportata da “La Nazione”, “il personale del reparto ha chiamato, come si potrà evidenziare a seguito di riscontri tecnici, i numeri segnalati dal paziente in cartella. Gli unici autorizzati ad essere informati sulla sua situazione clinica. Dai due cellulari indicati dal paziente non è però arrivata alcuna risposta, nonostante sia stato lasciato anche un messaggio nella segreteria telefonica. La salma, come avviene in caso di decessi ospedalieri, è stata successivamente trasferita alla morgue. Qui vi è rimasta per le 48 ore indicate per la presentazione dei familiari. Trascorso senza esito questo tempo, è stato successivamente contattato il servizio di polizia mortuaria per il trasferimento al cimitero comunale” .

La comunità senegalese, tuttavia, non ci sta. Durissime le parole del presidente della collettività Mbaye Diop, che insiste con l’affermare che i familiari non sono stati informati e parla addirittura di “violazione dei diritti umani” . “Doveva essere sepolto con rito musulmano in Senegal. Ciò che è accaduto è una violazione dei diritti umani e un insulto alla nostra comunità” attacca, come riferisce il “Corriere della Sera”.

Adesso i compagni di Thiam chiedono a gran voce che il corpo, sepolto nel cimitero comunale dei Lupi di Livorno, venga riesumato e restituito ai suoi familiari in patria, così che possa essere onorato con regolare rito musulmano.