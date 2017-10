Lloret de Mar, il ceceno che pestò a morte Niccolò "Non mi sento certo in colpa"

"Io non mi sento in colpa per quello che è successo" . Khabiboul Khabatov insulta Niccolò Ciatti dopo averlo ammazzato due mesi fa a calci e pugni in una discoteca di Lloret de Mar (guarda il video). Il 20enne è uno dei tre ceceni indagati dalle autorità spagnole per l'omicidio del ventiduenne di Scandicci.

Intervistato nella sua casa di Strasburgo da Veronica Ruggeri, inviata delle Iene, Khabatov, che indossava la stessa maglietta rosa che aveva la notte in cui avvenne il pestaggio di Niccolò, ha raccontato la propria versione di quanto è accaduto nella discoteca St. Trop. "In discoteca non siamo entrati per divertirci - ha detto - ma per parlare di lavoro. Appena entrati siamo passati vicini al gruppo di Niccolò Ciatti e uno di loro ha spinto il piccolo Vandam" . Vandam è il soprannome di Rasul Bisultanov, 24enne. È stato lui a sferrare il calcio alla tempia del giovane di Scandicci. È l'unico dei tre ceceni che si trova ancora in carcere in Spagna.