Lodi, uccisa a colpi di forcone la cagnolina di due anziani

Povera Margot, è rimasta per 17 anni al fianco dei suoi padroni, finché qualcuno non si è accanito su di lei con ferocia inaudita. Percossa fino allo sfinimento e trapassata con un oggetto appuntito, la cagnolina non ce l'ha fatta.

I suoi proprietari, una coppia di anziani di Lodi, l'hanno ritrovata lunedì scorso in una pozza di sangue. Inutile la corsa in clinica veterinaria, il pastore tedesco non è sopravvissuto alla ferocia umana. Sconvolgente per i due pensionati l'esito dell'autopsia che ha chiarito le cause delle morte. Come ha raccontato a Il Corriere della Sera il veterinario che l'ha eseguita, infatti, il "killer" di Margot si è servito di un forcone. Con il manico le ha fracassato il cranio e poi glielo ha trapassato con le punte di ferro.

Chi ha agito ha avuto campo libero. I due anziani erano usciti a fare la spesa e la cagnolina si trovava all'interno di un recinto da sola. Così ha scavalcato lo steccato e le ha inferto quei colpi mortali. Una brutalità inaudita e inspiegabile, sulla quale stanno indagando i carabinieri forestali di Lodi. Dietro al terribile gesto potrebbe nascondersi una ritorsione nei confronti dell'anziano proprietario, che in passato aveva già ricevuto delle minacce ed era stato oggetto di un'aggressione.