Lodi, mistero sul vincitore del Superenalotto: i 209 milioni non sono ancora stati incassati

Grazie ad una semplice schedina del Superenalotto dal costo di due euro una persona, ancora non identificata, ha vinto a Lodi la cifra record di 209 milioni. Un colpo di fortuna non indifferente che, al momento, sembra essere stato del tutto ignorato dal protagonista della vicenda. Ad un mese di distanza, l'incredibile somma di denaro non è stata ancora riscossa dal diretto interessato. Questi avrà tempo fino al 14 novembre 2019: se entro tale data i 209 milioni non saranno riscossi dal vincitore, la cifra andrà a finire nelle casse dell'Erario. Come leggiamo da un recente articolo del TgCom24, negli ultimi anni sono stati incassati premi per 350 milioni tra lotterie, Lotto e Superenalotto.

Ricordiamo come in caso di vincita, la somma potrà essere riscossa presentandosi in ricevitoria presentando la ricevuta di gioco vincente, documento essenziale per poter testimoniare la vincita, che dovrà essere mostrato integro e originale. La modalità di pagamento varia a seconda della cifra. Nel caso di vincita pari o inferiore a 520 euro, il premio potrà essere ritirato in contanti o, in alternativa, con assegno bancario non trasferibile in qualsiasi ricevitoria.

Nel caso di importo di vincita pari o superiore ai 5200 euro, la somma potrà essere ritirata tramite bonifico bancario, in contanti o tramite assegno bancario non trasferibile, presso il punto vendita in cui è stata giocata la schedina vincente. Nel caso di una vincita pari o superiore ai 52mila euro (il caso di Lodi rientra proprio in tale contesto), sarà obbligatorio presentare la ricevuta testimoniante il buon esito della giocata, presso una delle due sedi principali della Sisal, aperte da lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Gli uffici sono presenti a Roma in viale Sacco e Vanzetti 89 e a Milano, in via A. di Tocqueville 13.