Lodo Guenzi: "Cancello la scritta 'Salvini muori'"

Lodo Guenzi, il leader della band de Lo Stato Sociale in modo inaspetto diventa "difensore" di Salvini e lo fa nel modo migliore: vuole cancellare gli insulti apparsi su un muro che inneggiano alla morte del ministro degli Interni. "Salvini muori" è infatti la scritta che apparse su un muro sotto la casa del cantante in via Santo Stefano a Bologna. Lodo non ci sta e così ha deciso di prendere posizione: " Lasciamo ad altri questo schifo e scegliamo l’intelligenza, il paradosso, l’ironia, il gioco, la poesia e la passione. Anche nello scontro, soprattutto nello scontro. Perché frasi come queste — scrive Guenzi — non fanno che costruire una società fascista ". Ora il cantante vuole cancellare quella scritta che alimenta l'odio di una certa parte della sinistra e del mondo antagonista contro il titolare del Viminale. Lodo Guenzi manda un messaggio chiaro e chiede ai suoi concittadini di "riprendersi le parole". Il suo gesto non è passato inosservato e anche la Lega condivide questo suo messaggio che è davvero una rarità nel mondo dei social dominato spesso dall'odio e dagli attacchi. Lodo ha infatti scelto Instagram per mandare il suo messaggio: "Chi parla male pensa male. Chi pensa male agisce male. Fra una settimana se è ancora lì la cancello io. Riprendiamoci le parole, lasciamo ad altri la merda ", ha scritto su Instagram.

E da parte della Lega arriva una reazione proprio legata al gesto di Lodo: " Non sono un grandissimo fan dei cantanti che fanno politica, ma il suo gesto dimostra una grande intelligenza ed educazione. Spero che sia un esempio per i tanti antidemocratici che imbrattano le sedi della Lega, ci aggrediscono e usano toni che non hanno nulla di civile ", ha affermato il commissario provinciale della Lega, Carlo Piastra. Infine, in questa storia, resta un interrogativo: perché non è intervenuto in Comune di Bologna? Serve forse l'appello social di un cantante per far rimuovere una scritta vergognosa.