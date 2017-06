Londra, l'ultima follia dei buonisti: "Carcere per il tifoso che ha picchiato i terroristi"

Il terrorismo è qualcosa di assurdo. Chi lo pratica è un folle. Ma esiste qualcosa che va anche oltre: il buonismo sfrenato. Quello per esempio che ha spinto la pagina Twitter Official Antifa, ovvero gli antifascisti Usa, a denunciare Roy Larner alla polizia metropolitana londinese.

"Finisca in galera"

Roy è che affrontato da solo, a mani nude, i tre terroristi armati di coltello che seminavano il panico sul ponte di Londra. “ F*****, io sono del Millwal l" ha gridato ai jihadisti. Il suo nome dal giorno dell'attentato di Londra è accompagnato dalla parole eroe. Giustamente tra l'altro. Ma c'è chi non lo ritiene tale: anzi lo credo un criminale razzista e xenofobo. Non solo lo pensano, cosa già fuori dal mondo, ma ammettono pubblicamente di averlo denunciato per aver picchiato i 3 terroristi islamici che erano in azione nella capitale britannica.

" We are calling on the @metpoliceuk to arrest Roy Larner for verbally assaulting and attacking 3 Muslim men in London. #ReportIslamophobia ": scrivono gli antifascisti su Twitter. Da notare l'hashtag contro l'islamofobia. Secondo la loro opinione qundi, l'uomo non ha difeso il suolo della sua Patria e le persone che gli stavano accanto, ma ha aggredito verbalmente e attaccato fisicamente tre islamici. Il loro giudizio è solo uno: merita il carcere.