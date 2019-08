Londra, bimbo cade dal decimo piano della Tate Modern

Le grida di una mamma a Londra, alla Tate Gallery che hanno scosso i passanti e gli avventori della più importante galleria di arte moderna londinese: " Quello è mio figlio, quello è mio figlio! ". La galleria è stata bloccata dopo che un bambino è caduto dal decimo piano dell'edificio, un teenager è stato arrestato. Molto probabilmente è connesso con quello che sembrava essere un incidente. Non sono ancora chiare le dinamiche. Una testimone ha detto al Mirror Online che in realtà il bambino sarebbe caduto dall'ottavo piano, non dal decimo. Poco prima le tre di pomeriggio. Successivamente un elicottero è atterrato nel parcheggio vicino la Tate, ha prelevato il corpicino e l'ha trasportato nel più vicino ospedale. La stessa testimone ha raccontato: " Ho sentito un forte impatto, poi le grida della mamma che diceva a tutti che quello era il suo bambino ". La Tate Gallery è stata sigillata, a nessuno è stato dato il permesso di entrare oppure di uscire. Dopo l'impatto tutti quanti hanno iniziato a gridare, un altro testimone intervistato dal Daily Mail ha raccontato: " Le grida erano orrende. Sono rientrato subito per non sentirle più. Il corpo di per sé non ha fatto molto rumore, mentre chi strillava mi ha spaventato ".

Intorno le tre di pomeriggio la polizia ha sigillato tutte le maggiori entrate della Tate non permettendo a nessuno di entrare e a nessuno di uscire, ora si sta capendo cosa sia successo effettivamente. Il bambino è stato trasportato in eliambulanza in un vicino ospedale di Londra mentre si è diffusa la notizia che un teenager possa averlo spinto giù e che sia stato già prontamente arrestato dai bobbies.