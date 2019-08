Londra, terrore in centro: uomo accoltellato vicino il Ministero

Un uomo è stato aggredito e accoltellato a Londra a pochi passi dal Ministero degli Interni. Inizialmente il Sun aveva diffuso la notizia che l'uomo fosse in pericolo di vita, notizia successivamente smentita dalle centinaia di testimoni che loro malgrado si sono trovati davanti questa scena. La zona di Westmister è molto affollata dai turisti ma soprattutto dagli impiegati che ogni giorno affollano gli uffici di uno dei quartieri più centrali degli uffici. Il fatto è avvenuto in Marhall Street, a pochissimi passi dal Ministero degli Interni e anche per questo l'allerta è stata massima: tutta la zona è stata bloccata.

La notizia, oltre che dalle varie testate è stata confermata anche da un tweet di Scotland Yard.

We can confirm our crews responded to the Marsham Street, Westminster incident alongside @metpoliceuk. We treated a man at the scene and took him to a major trauma centre. https://t.co/XtWpxPCQL9 — London Ambulance Service (@Ldn_Ambulance) August 15, 2019

I presenti si sono immediatamente apprestati per dare un primo soccorso, gli stessi sono stati messi in sicurezza e a nessuno è stato consentito di entrare e uscire dal cordone di polizia che si è sviluppato immediatamente dopo l'evento. L'uomo al momento dell'aggressione aveva un abito e secondo alcuni testimoni dovrebbe avere all'incirca 60 anni. Scotland Yard sta ora cercando di capire cosa sia successo mentre ancora non è stata confermata la pista del terrorismo. I poliziotti a bordo delle moto insieme ai paramedici sono arrivati a Marshall Street intorno alle 1.20 del pomeriggio, pochissimi minuti dopo l'aggressione. Un turista che si trovava a Londra ha riferito che l'uomo perdeva sangue dal viso ed era senza camicia con il sangue che gli scendeva dal naso.