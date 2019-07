Los Angeles, stermina la sua famiglia e due persone a caso: 26enne arrestato

Ha impugnato la pistola e ha aperto il fuoco contro la sua famiglia, uccidendo il padre e il fratello. La follia omicida ha avuto luogo a Los Angeles la notte scorsa. Il ragazzo 26enne ha anche tentato di uccidere la madre, che fortunatamente si è salvata.

Come riporta la Cnn, tutto è iniziato nella loro casa a Conoga Park. Non soddisfatto di aver sterminato la sua famiglia nel giro di qualche minuto, il giovane si è dato alla fuga, pronto per colpire le sue prossime vittime. Non appena si è trovato in un distributore di benzina a North Hollywood, infatti, ha ucciso una donna che stando a quanto ricostruito conosceva. Poco dopo, invece, ha tentato di rapinare un bancomat. Ma non è finita qua. Subito dopo, il folle ha sparato a un uomo che si trovava su un autobus alla fermata Van Nuys, uccidendo anche lui.

Il killer è stato poi rintracciato e fermato dalla polizia. Si tratta di Jerry Dean Zaragoza. Al momento, però, non è ancora emerso il movente che ha spinto il 26enne a compiere questa strage. "Stiamo valutando la situazione, interrogando testimoni ma ancora non abbiamo ottenuto una risposta specifica", ha spiegato William Hayes della squadra omicidi del Los Angeles Police Department.