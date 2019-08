Lotta al caporalato in Salento: arrestato un altro imprenditore

Non si arresta la lotta al caporalato in Salento. Un altro caso di sfruttamento della manodopera agricola è stato scoperto dai Carabinieri a San Pancrazio Salentino. La task-force del Comando provinciale di Brindisi, in collaborazione con i militari della stazione di San Pancrazio Salentino e con quelli del Nil-Ispettorato del Lavoro, ha portato all'arresto di un imprenditore di 50 anni del settore orticolo. Nel corso dell'ispezione nei terreni dell'azienda è stata accertata la presenza di un bracciante extracomunitario di 24 anni. Come appurato dai militari, il ragazzo, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari, effettuava attività di guardiana alle colture di ortaggi e dormiva in una casa rurale fatiscente, priva di infissi e di ogni servizio. Gli stessi uomini dell'arma hanno fatto sapere che, nell'ambito della medesima attività di controllo, sono emerse ulteriori violazioni di natura penale contemplate nel Testo Unico Ambientale.

L'indagato, infatti, non solo ha smaltito illecitamente rifiuti speciali, ma ha anche realizzato un deposito (privo di copertura) nel quale ha riversato materiale edile, ferro, vetro e scarti prodotti dall'attività irrigua. L'intera area, dunque, è stata sottoposta a sequestro. Contestato all'imprenditore anche il reato di sfruttamento del lavoro e di caporalato nei confronti del cittadino nigeriano sopra citato. Il reo ha approfittato dello stato di bisogno del giovane nel periodo compreso tra il mese di aprile sino ai primi giorni del mese di agosto 2019. Il 50enne corrispondeva ripetutamente retribuzioni difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali. Lo stesso violava altresì la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria alle ferie. Nel corso di altri approfondimenti del Nil Carabinieri di Brindisi sono state riscontrate ulteriori inadempienze in merito alla normativa contrattuale inerente alla sicurezza sui luoghi di lavoro.