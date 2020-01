Lotteria Italia, la fortuna bacia Malpensa: 4 premi

Malpensa aeroporto fortunato. E in questo caso non in termini di rotte, aerei o passeggeri. Ma di premi.

Quello di Ferno, paese della provincia di Varese con poco meno di 7000 abitanti, è diventato un caso nazionale. All’estrazione del 6 gennaio della Lotteria Italia infatti sono risultati vincitori, tra gli altri, tre biglietti che sono stati acquistati nel comune del Varesotto.

Non solo. I tre biglietti, forieri di premi di terza categoria da 20mila euro ciascuno, sono contraddistinti da numeri quasi consecutivi: P474343, P474346, P474348.

Si tratta solo di una casualità? Se lo domandano in tanti, compreso il Codacons che ieri ha presentato formale istanza ai monopoli di Stato e alla guardia di finanza chiedendo che vengano fatte le opportune verifiche e che nel frattempo venga sospesa l’erogazione del denaro. Secondo l’associazione di tutela dei consumatori la possibilità che vengano estratti numeri così prossimi è di 1 su 2,6 miliardi di miliardi. Una vera rarità dunque.

Ma c’è di più. Nella zona non è solo il comune di Ferno ad essere stato baciato dalla buona sorte. Un biglietto che porta con sé un altro premio di terza categoria da 20mila euro è stato infatti acquistato nella vicina Somma Lombardo.

Le due località della provincia di Varese hanno in particolare un dato in comune: ospitano sul loro territorio l’aeroporto della Malpensa. Ed è qui, nel grande scalo lombardo, che sono stati acquistati i biglietti vincenti: non solo tre, ma quattro.

A riferirlo è il Giorno che indica quali luoghi prescelti dalla dea bendata due edicole della società Hudson (Gruppo Dufry). Tre biglietti, tutti facenti parte, come riporta l’articolo, di un medesimo carnet, sono stati staccati nel punto vendita al piano arrivi del terminal 1, nel territorio comunale di Ferno, mentre il quarto è stato venduto nell’edicola al terminal 2, nel comune di Somma Lombardo.

Mistero per ora sui vincitori, magari si tratta di viaggiatori di passaggio.

Di certo c’è che la prossima volta i biglietti della lotteria si vanno a comprare a Malpensa, non si sa mai.