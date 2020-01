Lotteria Italia, ​tutti i biglietti vincenti

L'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) comunica le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima categoria non ancora abbinati ai premi. Serie, numero e luogo di vendita:

O 005538 Torino

P 463112 Gonars(UD)

N 121940 Roma distributore locale

P 370303 Erba (CO)

C 127922 Lucca

Il primo premio della Lotteria Italia del valore di 5 milioni di euro è andato a Torino, dov'è stato venduto il biglietto serie O numero 005538.

Queste le serie e i numeri dei 20 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 100.000 euro ciascuno:

C 497235 ROMA RM

L 064678 CASTELLARANO RE

E 237293 ROMA RM

E 235721 ROMA RM

N 221621 MOLFETTA BA

F 409216 SALERNO SA

D 133481 PAVIA PV

E 346697 TORINO DI SANGRO CH

P 431020 PALO DEL COLLE BA

P 412570 LAVIS TN

M 059274 RICCIONE RN

L 288423 TORINO TO

E 468061 FRASCATI RM

A 473573 TORTONA AL

M 160464 TRIESTE TS

P 475690 ROMA RM

N 065499 NAPOLI NA

M 003332 SALERNO SA

A 351631 PARMA PR

E 323839 PISCINA TO.

È il Lazio, in particolare la provincia di Roma, la regione protagonista delle vincite di seconda categoria della Lotteria Italia. Cinque dei 20 premi da 100mila euro ciascuno, riferisce Agipronews, sono finiti nella Capitale (4) e a Frascati (1), nella zona dei Castelli Romani. Bene anche Emilia Romagna, Campania e Piemonte, con tre premi ciascuno. Nel primo caso, i biglietti vincenti sono stati venduti a Castellarano (RE), Parma e Riccione; la Campania sorride con Salerno (2) e Napoli, mentre i biglietti "piemontesi" sono stati staccati a Torino, Piscina (TO) e Tortona (AL). Due vincite da 100mila euro sono andate anche in Puglia, precisamente in provincia di Bari (Molfetta e Palo del Colle). Un premio a testa, infine, per Lombardia (a Pavia), Trentino (Lavis), Friuli Venezia Giulia (Trieste) e Abruzzo (Torino di Sangro, in provincia di Chieti).

Sono 6 milioni e 717mila i biglietti venduti della Lotteria Italia, per un incasso di 33,5 milioni di euro (il 3,4% in meno rispetto all'anno precedente, quando furono 6 milioni e 955 mila). Il Lazio, riferisce Agipronews, si conferma come prima regione per vendite, con 1,3 milioni di tagliandi (il 20% del totale nazionale) ma in calo del 5,2% rispetto allo scorso anno. Roma conferma ancora una volta la sua tradizione di "Capitale della Lotteria": le vendite nei confini della provincia resistono sopra il milione, ma il calo colpisce anche qui con un -5,5%. Unica altra regione sopra il milione di biglietti venduti, anche per questa edizione, è la Lombardia: circa 1,1 milioni (il 16,4% del totale nazionale), il 2% in meno rispetto a un anno fa. Circa mezzo milione di biglietti sono stati venduti in provincia di Milano, un dato stabile (+0,1%). L'Emilia Romagna, con 647mila tagliandi staccati si conferma al terzo posto (-2,8% il dato regionale), mentre fuori dal podio - per il secondo anno consecutivo - c'è la Campania (605mila biglietti) che però va in controtendenza, con una crescita del 2,9%.

Cinque premi di prima categoria, 20 di seconda e 180 di terza. Questa, come riporta Agipronews, la distribuzione dei premi della Lotteria Italia 2019, annunciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in diretta tv su RaiUno e modificata rispetto alle ultime edizioni a causa del leggero calo delle vendite registrate quest'anno, come specificato da Roberto D'Alessandro, presidente del Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alla Lotteria Italia, nel corso della trasmissione "I soliti Ignoti". Il primo premio vale 5 milioni di euro, il secondo premio è da 2,5 milioni, il terzo vale 1,5 milioni, il quarto è di un milione e il quinto è da 500 mila euro.