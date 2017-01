Lotteria sugli scontrini: ecco come partecipare

La lotteria per gli scontrini comincia a muovere i primi passi. Il provvedimento di fatto è stato inserito nella legge di stabilità e servirà a dare un contrbuto alla lotta all'evasione fiscale. La lotteria prenderà il via in modo sperimentale dal primo marzo del 2017. Il tutto verrà legato in questa prima fase ai pagamenti e agli acquisti fatti con carta di debito o carta di credito. Il governo nelle prossime settimane dovrà approvare il decreto ministeriale attuativo in cui verrà spiegato il meccanismo della lotteria. A partire dal 2018 la lotteria invece entrerà a regime con indicazioni chiare per i commercianti e per i clienti.

Il "concorso" darà diritto ai clienti alla partecipazone ad una estrazione a premi. Il cliente nel momento dell'acquisto dovrà dare il suo codice fiscale al negoziante. L'esercente invece dovrà trasmettere i dati della singola transazione all'Agenzia delle Entrate e in questo modo il cliente potrà partecipare all'estrazione. Infine, come ricorda quifinanza.it, sarà possibile partecipare anche con acquisti documentati da fattura, sempre se sono estranei all’attività d’impresa: anche qui, la fattura deve essere trasmessa telematicamente al Fisco.