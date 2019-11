Lucca, travolti sull'Aurelia mentre fanno rilievi: gravi due vigili e un carabiniere

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la variante Aurelia, fra Viareggio e Torre del Lago.

Tre esponenti delle forze dell’ordine rimasti feriti in modo serio dopo essere stati falciati da un’auto. Secondo le prime informazioni, i militari dei carabinieri e gli agenti della polizia municipale erano giunti sul quel tratto di strada per effettuare i rilievi per un precedente incidente. Mentre erano impegnati nel lavoro è sopraggiunta una macchina che ha travolto i tre.

Sul luogo della tragedia sono arrivate immediatamente ambulanze, inviate dalla centrale operativa del 118, e l’elisoccorso Pegaso. Due dei feriti, una donna carabiniere di 29 anni e un'agente della polizia municipale di Viareggio di 54 anni sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa.

L'altro ferito, un 53enne agente della polizia municipale è stato trasportato, anche lui in codice rosso, all'ospedale Versilia. La superstrada è stata chiusa per poter permettere di soccorrere le personincidente.