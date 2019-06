Il Consiglio d'Europa: "Stop alla collaborazione con i porti della Libia"

Il Consiglio d'Europa ribadisce che la Libia non è Paese e porto sicuro. A dirlo è il commissario per i diritti umani dell'organizzazione Dunja Mijatovic: "I migranti salvati in mare non dovrebbero mai essere sbarcati in Libia, perché i fatti dimostrano che non è un Paese sicuro" . Insomma, gli Stati membri della Ue dovrebbero sospendere ogni collaborazione con la Libia finché non sarà provato che non vengano violati i diritti umani degli esseri umani sbarcati sulle sue coste.

Dunque, la politica e attivista bosniaca tira le orecchie all'Italia, dicendosi "preoccupata per l'atteggiamento del governo italiano nei confronti delle Ong che conducono operazioni di salvataggio nel Mediterraneo" , riferendosi alle sanzioni previste per le imbarcazioni private che potrebbero essere impegnate in operazioni di salvataggio in mare.

Dunque, ilcommissario chiede che alla "Sea Watch 3 sia indicato tempestivamente un porto sicuro che possa essere raggiunto rapidamente" . Inoltre, la Mijatovic critica duramente alcune parti del decreto Sicurezza bis di Matteo Salvini perché – a par suo – avrebbero un impatto negativo "sulla vita delle persone che necessitano di essere salvate in mare" .

Nelle 35 raccomandazioni messe nero su bianco dal commissario, viene ripetutamente sottolineato come la responsabilità per le operazioni di ricerca e salvataggio, gli sbarchi e l'accoglienza delle persone soccorse debba essere condivisa tra tutti gli Stati dell'Unione Europea e non delegata unicamente alle guardie costiere.