L'Ue impone a Facebook di eliminare i commenti ritenuti illeciti o illegali

Una decisione che riguarda Facebook e che cambierà tutto. È quella della Corte di Giustizia europea, che ha stabilito che d'ora in poi qualunque Paese può ordinare a Facebook di eliminare post, fotografie e video. Ma andiamo con ordine. La sentenza avrà come conseguenza che i Paesi potranno espandere i divieti su contenuti ritenuti illegali oltre i confini nazionali.

La decisione della Corte arriva in seguito alla denuncia dell'allora deputata austriaca Eva Glawischnig Piesczek, che aveva citato Facebook Ireland dinanzi ai giudici austriaci. La politica chiedeva che venisse ordinato a Facebook di cancellare un commento pubblicato da un utente su tale social network, ritenuto lesivo del suo onore, nonché affermazioni identiche e dal contenuto equivalente. A fronte di tale situazione, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha chiesto alla Corte di Giustizia europea di interpretare la direttiva sul commercio elettronico.

Repubblica riporta inoltre il commento di un esperto di policy a Bruxelles: " Si tratta di una decisione molto importante in tema di responsabilità delle piattaforme social, in particolare Facebook, per la quale è stato previsto un obbligo, dietro richiesta di un giudice, di monitorare l’attività dei propri utenti al fine di evitare la proliferazione di contenuti illeciti identici o similari. Il punto di partenza sarebbe però un contenuto illecito riconosciuto da un giudice nazionale ", dice Innocenzo Genna.

Secondo quanto diposto dalla Corte, ora il social dovrà rimuovere "le informazioni oggetto dell'ingiunzione o di bloccare l'accesso alle medesime a livello mondiale, nell'ambito del diritto internazionale pertinente, di cui spetta agli Stati membri tener conto".