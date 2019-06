L'Ue impone l'obbligo: "Etichette con le calorie delle bevande alcoliche"

Dal 2020 in poi potrete sapere con certezza quante calorie andrete a ingerire consumando le bevande alcoliche. Già, perché è stato siglato l'accordo tra l’Unione Europea e Spirits Europe, produttori di bevande spiritose a livello Ue che impone a ogni bevanda alcoliche di recare sulla bottiglia l'etichetta indicante le calorie e gli ingredienti che la compongono.

Insomma, informazioni nutrizionali nel dettaglio e in bella mostra su una confezione su quattro, almeno per il momento. Mentre dal 2021 la quota salirà al 50%.

Christian Porta, presidente di Spirits Europe, così come riportato da TgCom24, spiega: "Non ci fermeremo qui. Supereremo gli obblighi legislativi esistenti e forniremo l'indicazione di tutte le materie prime utilizzate in tutte le categorie di alcolici. Si tratta di un impegno unico e pioneristico del quale siamo orgogliosi" .

Soddisfatto anche Vytenis Andriukaitis, commissario Ue per la Salute e Sicurezza alimentare,che spiega: "L'intesa raggiunta non prevede solo un nuovo obbligo di chiarezza sull'etichetta, ma anche la creazione di un innovativo database su internet: le informazioni nutrizionali degli alcolici saranno infatti liberamente consultabili via web, tutte caricate su un portale ad accesso gratuito […] Questa è un'epoca in cui i consumatori vogliono essere informati su ciò che mangiano e ciò che bevono, in modo tale da fare scelte più sane. Molte volte vorremmo sapere cosa contiene una bevanda alcolica, ad esempio le quantità di zucchero, in modo da capire che effetti può avere sulla nostra salute" .

Quite a day! #SpiritsEurope are making a significant step towards improved consumer information. I encourage to implement that fully and as soon as possible! These commitments must be shown in body, not just in spirit!



Full speech: https://t.co/SlIHsnqokT pic.twitter.com/OxoowId92R — Vytenis Andriukaitis (@V_Andriukaitis) 4 giugno 2019

L’accordo è arrivato dopo una lunga e tortuosa trattativa durata ben quattordici mesi. Finora, a differenza degli analcolici, erano esclusi dall'obbligo anche le birre e i vini.