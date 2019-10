L'ultima dei giallorossi è il rincaro sul diesel

AAA cercansi soldi, disperatamente. Il governo giallorosso si barcamena per trovare le coperture della Manovra di Bilancio 2020. E il tempo a disposizione, ormai, è sempre meno. Già, perché la prima scadenza è il 15 ottobre, giorno entro il quale l'esecutivo Conte deve inviare all'Unione Europea il cosiddetto "budgetart play" della legge Finanziaria. Un documento decisivo e molto più concreto della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, in cui Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno scritto di riuscire a sterilizzare l’'aumento dell’Iva. Peccato però che all'appello manchino ben 5 miliardi di euro, non proprio due soldi. E questo buco è de colmare in questi dieci giorni, così da consegnare all'Ue l'ossatura integra della Manovra. Roberto Gualtieri è chiamato a trovare la quadra, consapevole che da qualche parte si dovrà pur tassare. E così le promesse giallorosse andranno in fumo: i rincari arriveranno con il taglio delle detrazioni e delle agevolazioni fiscali. Su tutte, l’aumento del prezzo del diesel.

Come sottolinea Il Messaggero, il conto salato è destinato a pagarlo la bellezza di diciassette milioni di automobilisti italiani, proprietari appunto di una macchina alimentata a diesel: "Quelle sul gasolio – si legge – sono una delle agevolazioni destinate a cadere sotto la scure della revisione degli sconti fiscali" .

E sapete perché? Presto detto: "Ogni centesimo di accisa in più, si tradurrebbe in un incremento del gettito per le casse dello Stato di 200 milioni di euro" , un venticinquesimo di quanto manca. Che non è tanto, ma è già qualcosa. Soprattutto perché riducendo di 5 centesimi le agevolazioni sul diesel, ecco l'introito di un miliardo di euro, dei cinque che sono da trovare.

Agricoltori e trasportatori si salverebbero dalla scure, i comuni cittadini (motorizzati diesel) no.