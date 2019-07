L'ultima gaffe del M5s: la cartina delle Marche per indicare il Molise

Scambiare le Marche per il Molise, e viceversa. Un'impresa non da poco, ma è proprio questa l'ultima impresa e gaffe (geografica) del Movimento 5 Stelle.

Sì, perché sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle è spuntato un post che annuncia, trionfante, l'arrivo di fondi per circa 4 milioni e mezzo di euro per sei interventi contro il dissesto idrogeologico nella regione del Sud Italia. Una bella notizia, peccato però per la clamorosa topica: nella grafica fa capolino la cartina delle Marche (!), anziché quella, appunto, del Molise…

E lo scivolone, l'ennesimo, non poteva certo passare inosservato. Tra chi lo ha notato e "denunciato", anche il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida: "Ennesimo strafalcione geografico per il M5S. Arrivano i fondi per la Regione Molise ma la cartina mostra la Regione Marche. Questa volta il vento del cambiamento ha tirato così forte da spostare addirittura le Regioni. A questo punto speriamo che i fondi arrivino davvero in Molise, nulla togliendo alle Marche..." .

E nei commenti, gli utenti si sono scatenati: "Noi delle Marche ringraziamo!", "Non ci posso credere!", "Secondo me la verità sta sempre nel mezzo, saranno arrivati in Abruzzo!", "Sono degli scappati di casa!".