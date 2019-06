L'ultima iniziativa "antifascista": arrivano in Italia le 'Nonne contro la destra'

L'ultima novità ha un retrogusto generazionale. Si chiama "Nonne contro la destra", un movimento sorto in Austria e ora sbarcato anche a Bolzano, passando prima dall'Alto Adige.

Nell'infinito grido al "ritorno del fascismo" bel Belpaese, si inserisce dunque anche questa particolare iniziativa. L'idea delle "nonne" è quella di " contrastare l'espansione delle destre, difesa della democrazia e diritti contro antisemitismo, razzismo e fascismo crescente ". Il loro "grido di battaglia" è "guai a sottovalutare le nonne!". E chi lo fa? " Anche qui a Bolzano - dicono - le Nonne contro la destra cercheranno, come fanno le sorelle austriache e tedesche, di far aprire gli occhi sul rinnovato avanzare di antisemitismo, razzismo, fascismo, ma anche sulla mancanza di solidarietà sociale e il mancato rispetto per l'ambiente, gli animali e i deboli ".