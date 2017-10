L'ultima truffa al telefono: ora il call center ti ruba anche l'Iban

Non sono solo telefonate molteste. Forse c'è qualcosa di più. A raccontarlo è Ilaria Bonuccelli, cronista del Tirreno che nei giorni scorsi è stata contatta da un numero telefonico di un call center che diceva di essere alle dipendenze di Enel Energa. Conosceva il numero di Iban (corretto) della giornalista e non aveva nessuna paura di essere intercettato, o ricercato, dai carabinieri.

" Signora Ilaria, abbiamo i suoi dati perché noi siamo Enel Energia. Ce li ha dati lei quando ha chiesto la domiciliazione delle bolletta ", dice l'operatore telefonico. Il motivo della chiamata sarebbe l'offerta di una nuova tariffa fissa sul contatore della luce. Il risparmio non è indifferente: 15 euro in meno ogn due mesi.

A quanto risulta al Tirreno, però, Enel Energia avrebbe dismesso il telemarketing dal giugno di quest'anno. Quello che sta bombardando di telefonate decine di italiani (il numero è: 019/9246744), dunque, o è un truffatore o un millantatore. Resta il fatto che conosce per filo e per segno gli Iban di chi chiama al cellulare.

Non solo l'operatore telefonico conosce i segreti bancari degli italiani. Ma non teme neppure di finire di fronte alle autorità giudiziarie del Belpaese. "Chiama i carabinieri? Ora sì che ho paura. I carabinieri e la polizia sono tutti al bar a bere - dice sprezzante del pericolo - E comunque non hanno certo il tempo di stare dietro alle sue bollette di luce e gas”. Secondo quanto ricostruito dal Tirreno, il finto operatore sarebbe straniero (si capisce dall'italiano claudicante), si farebbe chiamare Lupetti Eugenio e chiama dall'estero. Meglio fare attenzione.