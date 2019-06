L'ultimo scatto della Boschi fa impazzire i fan

Occhi grandi e chiari. Sguardo intenso. Con l'ultimo scatto pubblicato sul profilo Instagram, Maria Elena Boschi ha fatto impazzire tutti i suoi fan.

La parlamentare del Partito Democratico ed ex ministro delle riforme ha deliziato tutti i suoi follower con una foto in primissimo piano che mette risalto lo sguardo magnetico.

" Un po’ di sport di mattina per iniziare bene il w-e! Anche se qui a Firenze fa già molto caldo. E da voi? #fitness #weekend#sport #estate ", ha scritto la Boschi nel post su Instagram. E subito i fan hanno risposto con cuori e complimenti.

In poche ore lo scatto della deputata ha raccolto oltre 6mila like. Ma non è la prima volta che l'ex ministro pubblica sul profilo social una foto durante i suoi allenamenti: più volte in passato la Boschi ha condiviso scatti in palestra in compagnia del fratello Pier Francesco. Immagini sempre molto apprezzate.