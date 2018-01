Perù, l'unico sopravvissuto dell'incidente al bus: "Mi sono lanciato dal finestrino"

Salgono a 51 - sei dei quali bambini - le vittime di un terribile incidente d'autobus su una scogliera a nord di Lima, in Perù. L'autubus e è precipitato per circa 100 metri da una scogliera sul mare martedì dopo una collisione con un camion in un tratto precario noto come "la curva del diavolo".

L'unico sopravvissuto è Maximo Vilcayauri, 24 anni, che rendendosi conto di quanto stava accadendo si è lanciato dal finestrino dell'autobus, riuscendo a mettersi in salvo.

Aveva viaggiato da Huacho, 130 chilometri a nord della capitale, a Lima con 55 passeggeri e due membri dell'equipaggio a bordo. Il veicolo è precipitato a testa in giù sulle rocce sul bordo del mare. "Abbiamo terminato il doloroso compito di recuperare i corpi: cinquanta corpi sono stati recuperati dall'incidente", ha detto il direttore regionale del servizio sanitario di Limàs, Felic Palomo, all'emittente radiofonica della stazione. "Sono stati identificati dai loro parenti più prossimi", ha detto. Gli sforzi per arrivare ai cadaveri sono stati sospesi martedì sera perché la marea era salita e ha raggiunto l'autobus, ha detto la polizia.