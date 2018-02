Lutto nel cinema: ​addio a Irina Sanpiter, la "Magda" di Verdone

Addio a Irina Sanpiter. L'attrice teatrale di origine russa che ha vestito i panni della moglie di Carlo Verdone nella pellicola cult Bianco, rosso e verdone è morta all'età di 60 anni.

La carriera

Irina ha perso la sua battaglia contro la leucemia, malattia scoperta quando ancora aveva 27 anni, esattamente 3 anni dopo aver girato il film con Carlo Verdone. Nata nella capitale russa nel 1957 ha iniziato la sua carriera nel teatro. Poi il grande salto nel cinema - nel 1981 - nel ruolo di Magda. Esperienza che la rese immortale per tutti gli italiani. Ma non fu l'unico film a cui prese parte. Lavorò anche in "Lacrime Napulitane" di Ciro Ippolito.

Nel 1984 ha sposato il produttore musicale Toni Evangelisti, sbarcando così nel mondo della musica. Campo in cui si è impegnata nell'organizzazione di concerti rock in tutto il mondo. Negli anni 90 a causa della malattia si è ritirata dalle scene, come ricorda Leggo.