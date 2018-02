M5s, l'ordine ai candidati "Cercate nefandezze sui rivali"

Chissa cosa penserà del Movimento 5 Stelle il compianto cofondatore Gianroberto Casaleggio a leggere dell'impostazione della campagna elettorale dei pentastellati in Veneto, basata sulla quella che viene definita in un ordine " comunicazione negativa ".

La macchina del fango pentastellata

Ebbene sì. Il 2014 è molto lontato dal presente. Non solo in linea temporale. Se durante le Europee, Casaleggio si scagliava contro i " professionisti del fango " che - come dichiarava - " stanno preparando dossier su di me e la mia famiglia ", invitandoli poi " a non perdere il loro tempo ". Oggi il M5S organizza proprio quello che il suo cofondatore tanto odiava - la macchina del fango - arriva con le elezioni politiche del 2018.

È tutto vero. L'ordine - come riporta puntualmente Il Gazzettino - parte da Ferdinando Garavello, responsabile della comunicazione. In un messaggio inviato si legge: " In questa campagna elettorale faremo molta comunicazione 'negativa' sui partiti e sui candidati che corrono in Veneto. Quindi ognuno di voi va a cercarsi - rivolgendosi agli altri membri del partito e sottolineando che vale sia ' per l'uninominale che per il plurinominale ' - i diretti concorrenti e tira fuori il peggio che si può tirar fuori ".