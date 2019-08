Madesimo, 24enne grave dopo essere caduto in un dirupo

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Madesimo. Un boscaiolo di 24 anni ha scelto istintivamente di lanciarsi in un dirupo pur di non venire travolto dall’albero che stava tagliando insieme al fratello. Trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è ora ricoverato in gravi condizioni. La tragedia è avvenuta questa mattina, martedì 6 agosto, a Madesimo, nota località sciistica della Valchiavenna, in provincia di Sondrio. L’incidente si è verificato in Val Febbraro, nella località Cascate, poco dopo le 9. L’allarme è stato dato verso le 9,20.

Sul posto sono stati immediatamente inviati i soccorsi, un elicottero e il personale sanitario a bordo di una ambulanza. Sul luogo della tragedia anche i Vigili del fuoco e i carabinieri che stanno svolgendo le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione la vittima si trovava sul posto di lavoro insieme al fratello. Entrambi lavorano come boscaioli e si stavano occupando del taglio di alcune piante per conto del Consorzio Forestale Boschi di Isola.

A un certo punto il giovane si è accorto che un albero lo stava per colpire e ha scelto di buttarsi in un dirupo, per evitare di essere travolto. Il 24enne avrebbe così fatto un volo di diversi metri, schiantandosi rovinosamente al suolo. Appena recuperato, è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Al momento si troverebbe ricoverato in gravi condizioni, a causa delle ferite riportate durante la caduta. La prognosi per il momento non è ancora stata sciolta.