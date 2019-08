Turista inglese arrestata a Tenerife: aveva abbandonato il figlio di 3 mesi

Una madre britannica è stata arrestata dopo aver abbandonato il figlio di 3 mesi in mezzo alla strada a Tenerife vicino ad una famosa località scelta da molti inglesi per le vacanze estive. La donna, di 24 anni, è stata arrestata dopo che un testimone ha allertato le forze dell'ordine avendola vista discutere animatamente con il suo compagno all'interno di un ristorante della zona.

Un portavoce della Spain's National Police, si legge sul Mirror, ha riferito che una turista inglese è stata arrestata nel comune di Adeje con l'accusa di abbandono di minore. La donna aveva appena finito di discutere con il suo compagno quando è uscita dal ristorante ubriaca, ha quindi lasciato il bambino di 3 mesi in una delle stradine di Adeje e successivamente ha incontrato le forze dell'ordine allertate da un testimone. La polizia le ha quindi chiesto dove fosse il figlio e lei, a causa dell'eccessivo alcol assunto non si era ricordata dove l'avesse lasciato. È stato ritrovato dagli agenti e portato in salvo mentre la 24enne è finita in galera. Il padre del bambino avrebbe testimoniato dicendo che la madre se ne sarebbe andata con il figlio senza dargli possibilità di fermarla. È stato ascoltato dai poliziotti proprio all'interno del locale.

Il bambino è stato ritrovato in salute e successivamente riconsegnato al padre mentre la madre è stata arrestata. I dettagli e le generalità della donna non sono state rese note.