Madre baratta la figlia di un anno per un'automobile: arrestata

È una madre modello Alice Lean Todd, 45 anni, disposta a barattare sua figlia per un'auto vecchia. La donna vive nella Carolina del Nord, Stati Uniti, e ha deciso di mettere in atto il suo piano ignobile, barattando sua figlia di un anno per una macchina. Pure vecchia, infatti è dei primi anni '90, la Plymouth Laser Hatchback.

Costava poco e così ha deciso di "regalare" la sua piccola in modo da poter divertirsi sulla sua auto. A prendere in affido illegalmente la piccola sono stati Marie Chavis, 47 anni, e Vincencio Romero, 53 anni. Ma come si è arrivati a scoprire di questo terribile baratto? Come riporta Leggo, la terribile vicenda è venuta alla luce grazie a una denuncia dei medici, che hanno notato dei lividi durante una visita sulla piccola.

I genitori "adottivi" non erano in possesso di nessun documento e hanno detto i lividi erano dovuti a una reazione allergica. Ancora non è chiaro il motivo per cui la coppia abbia accettato la bambina come pagamento dell'auto.