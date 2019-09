Madre gelosa estorce 30mila sterline all'ex ragazzo per un figlio mai nato

A finire nei guai una finta madre che aveva minacciato il suo ex ragazzo di rivelare alla sua nuova fidanzata e ai suoi genitori di aver avuto un bambino dalla trascorsa relazione con la donna. Gli ha chiesto il pagamento di 30mila sterline raccontando e inventando una storia di sana pianta. La 26enne Chelsea Roberts ha scritto al suo ex ragazzo dicendogli che aveva partorito un bambino di nome Jax qualche tempo fa, successivamente lo aveva dato in adozione ed era morto poco dopo. La 26enne ha ricattato quindi il suo ex obbligandolo al pagamento di 30mila sterline affinché lei non rivelasse a nessuno che dalla trascorsa relazione era nato Jax. L'uomo è diventato sospettoso dopo aver chiesto le foto del piccolo bambino che lei si è sempre rifiutata di fornire. Ha comunque continuato a fornire tutto il denaro che Chelsea ha richiesto arrivando per l'appunto alla ragguardevole somma di 30mila sterline.

L'uomo ha dichiarato, attraverso i suoi legali: " Che si è sentito devastato quando alla fine tutta la storia è venuta a galla. Infatti attualmente convive con la sua nuova partner e avrebbe voluto sicuramente spendere tutti quei soldi per il loro di figlio e non per un neonato fittizio che Chelsea si è inventata di sana pianta ". La stessa Chelsea sapeva di quella somma di denaro che lui aveva iniziato ad accumulare dall'età di 17 anni proprio per riuscire a pagare il deposito e bloccare una casa futura dove avrebbe vissuto con la famiglia si legge sul Mirror.

Oltretutto ha detto allo stesso ragazzo che se non le avesse mandato i soldi sarebbe andata dalla polizia e l'avrebbe denunciato per stupro. Ora è stata arrestata ed è in attesa di processo.