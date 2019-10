Maestra insulta bimbi: "Stupidi e maiali". Viene sospesa

Vicenda raccapricciante avvenuta in provincia di Reggio Calabria, dove una maestra si è resa protagonista di offese, insulti e maltrattamenti ai danni di alcuni bimbi frequentanti la scuola elementare di Palizzi Marina. I piccoli spesso raccontavano ai genitori di aver ricevuto schiaffi, calci e spinte durante le sue ore di lezione.

"Stupidi e maiali"

Alcuni fatti detti alla psicologa in audizione protetta hanno messo in luce uno scenario da brividi: " Eravamo tutti scioccati, c'erano due bambini a terra e la maestra che gli aveva fatto male rispose che non le importava ". Un altro bimbo ha confessato: " Mi ha dato uno schiaffo dove avevo la cicatrice di un'operazione chirurgica ".

Alcuni piccoli, probabilmente turbati e umiliati da quanto subito, avrebbero iniziato a fingere di star male o in altri casi avrebbero espressamente chiesto ai genitori di non andare a scuola nel giorno in cui quell'insegnante faceva lezione. Un'ulteriore conferma è arrivata dalla visione di alcuni filmati girati all'interno delle classi: violenza fisica, psicologica e mentale. Spesso chiamava i suoi alunni " stupidi e maiali ".

Con un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Locri su proposta della Procura della Repubblica, i finanzieri di Melito Porto Salvo hanno sospeso la maestra per un anno dall'esercizio del pubblico servizio.