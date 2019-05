Mafia, Fava e Musumeci disertano l'aula bunker

A poche ore dalle tradizionali celebrazioni in ricordo delle stragi di mafia del ’92 in programma domani nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e il presidente della Commissione regionale Antimafia Claudio Fava, hanno fatto sapere che non saranno presenti.

Claudio Fava attacca Salvini: “ Fossi io la sorella di Giovanni Falcone avrei chiesto a Salvini di venire e di tacere. Di ascoltare e di prendere appunti. Il mio problema non è che invitino Salvini. Il mio problema è che chiedano a lui di dire e a noi di ascoltare”. Lo ha scritto in un lungo post su Facebook , annunciando che domani non andrà a ricordare Giovanni Falcone nell'aula bunker di Palermo ma si recherà alla casina No Mafia, sopra il luogo della strage di Capaci da dove sarebbe stato premuto il telecomando che ha provocato l'esplosione del tritolo, alla contro manifestazione organizzata da Arci e Anp i. " Se fossi io la Fondazione Falcone - aggiunge - avrei invitato i signori ministri nell'aula bunker di Palermo per ascoltare il procuratore generale di Palermo, il direttore del centro Impastato, il presidente della fondazione La Torre, il procuratore di Agrigento (quello che Salvini vuole denunziare), il sindaco di Palermo, il portavoce della cooperativa Placido Rizzotto che si occupa da 20 anni dei beni confiscati ai corleonesi, un paio di giornalisti che di mafia ne scrivono ogni giorno da un quarto di secolo, il presidente di Libera, quello di Addio Pizzo e magari anche il sottoscritto, per spiegare alle autorità romane quello che abbiamo imparato sulle antimafie di latta, sugli amici innominabili del cavaliere Montante a Roma e altrove, sul codazzo di senatori, nani, false vittime e ballerine che agitano la scena siciliana da molto tempo. Ma così non sarà. Verrà Salvini, e parlerà. Gli altri, muti. Pazienza". "