Di Maio e Virginia Saba, il ballo in un locale vip della Costa Smeralda sulle note dei Thegiornalisti

Non avevamo ancora visto Luigi Di Maio in versione ballerino ed eccoci accontentati. Il leader del Movimento 5 Stelle, infatti, è stato pizzicato in un locale vip di Poltu Quatu (in provincia di Olbia-Tempio) in compagnia della fidanzata Virginia Saba, impegnato ad ancheggiare sulle note di "Felicità Puttana" dei Thegiornalisti.

Il ministro del Lavoro ha trascorso un fine settimane di relax in Costa Smeralda in vista proprio del voto amministrativo che ha coinvolto la Sardegna, dove 28 comuni sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e giunte. Tornata elettorale che non ha sorriso, anzi, alla compagine pentastellata.

Il vicepremier e compagna (che è giornalista e sarda) hanno trascorso la serata di sabato 15 giugno in un locale di Poltu Quatu, dove si sono divertiti sulla pista da ballo. La coppia, ovviamente, non è passata inosservata e c'è infatti chi ha voluto immortalare i due giovani e innamorati nel loro danzare sulla musica e sulle parole della hit della band (indie) pop di Tommaso Paradiso.