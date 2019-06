Di Maio fa il sirenetto al mare con la fidanzata

Dopo il ballo "scatenato" in un locale della Costa Smeralda, il mare e il sole della Sardegna. Luigi Di Maio è stato fotografato in spiaggia in compagnia della fidanzata Virginia Sabata, entrambi in costume da bagno.

Lo scorso fine settimana, infatti, il ministro del Lavoro ha trascorso giorni di relax in quel di Poltu Quatu in attesa delle elezioni amministrative in Sardegna; una tornata elettorale ancora avversa alla compagine penastellata, che ha raccimolato molti pochi voti nei 28 comuni chiamati al voto.

A immortalare la coppia di innamorati ci ha pensato Chi, grazie agli obbiettivi dei propri paparazzi. Bene, il vicepremier è stato fotografato in versione sirenetto al fianco della gioralista sarda, in bikini bianco e in ottima forma fisica: insomma, la temuta e temibile (per il gentil sesso) prova costume decisamente superata, come si può vedere negli scatti riportati da TgCom24.

Insomma, sole, divertimento, relax e coccole: batosta elettorale a parte, un perfetto weekend d'amore per Giggino.