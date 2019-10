Malpensa, paura su un volo EasyJet: atterraggio d'emergenza per fumo in cabina

L'aereo era decollato in orario e senza alcun problema. Ma poco dopo essersi alzato da terra si è resa necessaria una manovra di atterraggio d'emergenza a causa della presenza di un po' di fumo in cabina. È accaduto alle 7 di questa mattina a un aereo della compagnia britannica low-cost EasyJet, partito dall'aeroporto di Malpensa e diretto a quello di Malaga in Spagna. Secondo le prime ricostruzioni, però, pochi minuti dopo il distacco dalla pista lombarda, l'aeromobile ha dovuto effettuare le manovre di uno sbarco di emergenza proprio sullo scalo milanese.

La misura di sicurezza è stata avviata poco dopo il riconoscimento da parte dell'equipaggio del vapore provocato dalla combustione in cabina. Il ritorno sulla pista è avvenuto circa 15 minuti dopo il decollo e una volta tornati a terra, gli addetti sono stati visitati per escludere eventuali intossicazioni da fumo e i passeggeri sono stati tutti imbarcati su un altro aereo fornito dalla compagnia stessa.

In base a quanto riportato da Tgcom24 e secondo le prime ricostruzioni, l'allarme sarebbe partito dal comandante stesso che, tramite un messaggio, ha avvisato gli oltre 150 passeggeri a bordo. L'atterraggio è avvenuto senza nessuna complicazione