Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna: paura per i fiumi in piena

È scattata l'allerta maltempo. Le piogge previste per la giornata di oggi e domani su tutta la Toscana, l'Emilia Romagna e il Veneto aumentano il rischio di dissesti idrogeologici e idraulici.

In Emilia Romagna oggi è allerta rossa, dato che una nuova perturbazione porterà maltempo sulle regioni settentrionali dell'Italia, con forti piogge e temporali. La protezione civile ha diramato anche un avviso anche per Veneto, dove l'allerta è arancione, e Lombardia, Toscana, Lazio, Abruzzo e Basilicata, dove il bollino è giallo.

A fare paura sono soprattutto i fiumi in piena, alcuni dei quali sono già esondati nelle scorse ore: i danni più seri si sono registrati in Valdarda e in Valtidone, con l'uscita di canali e torrenti, che hanno provocato l'allagamento di strade, case e persino della piazza del comune di Caleddasco. Sul posto vigili del fuoco e uomini della protezione civile stanno lavorando per rafforzare gli argini dei bacini e dei fiumi e per aiutare le persone in difficoltà. A Rottofreno, il sindaco ha avvisato i cittadini, come riportato dal Corriere della Sera, di non avvicinarsi alle zone fluviali, perché " a causa dell’intensità delle precipitazioni si è formata una piena molto significativa del torrente Tidone, che attraverserà nelle prossime ore il territorio del Comune di Rottofreno" .

Fiumi in piena anche nel Modenese, che ha chiesto aiuto al Dipartimento nazionale della protezione civile, per affrontare l'emergenza maltempo: 120 volontari si sono mobilitati, per moniterare gli argini del Panaro e del Secchia, tra il Modenese e il Reggiano.