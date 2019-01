Maltempo, arriva la neve su gran parte del Paese: ecco tutte le città a rischio

L'inverno potrebbe tornare a farsi sentire sull'Italia, portando qualche nevicata, prevista, in particolare, per mercoledì. L'Emilia-Romagna, infatti, potrebbe essere tra le prime regioni colpite dalla neve, nella notte tra mercoledì e giovedì. Le città più interessate sembrerebbero essere Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. Ma non solo: potrebbero imbiancarsi anche le quote molto basse di Piemonte e Liguria.

La perturbazione che interesserà il Paese i prossimi giorni è la settima di gennaio. Le prima nevicate arriveranno su gran parte dell'Appennino, dai 500 ai 1000 metri al Centro, anche se tra Marche e Romagna la quota neve potrebbe scendere fino alla bassa collina o quasi sulle pianure interne.

L'arrivo dell'aria polare

Tra la notte di martedì e la mattina di mercoledì potrebbe registarsi un ulteriore peggioramento meteorologico, con l'afflusso di aria gelida di origine polare e nevicate sulle pianure nord-occidentali. Secondo quanto riportato da Quotidiano.net, i fiocchi saranno abbondanti, soprattutto in Piemonte, con 10 cm previsti a Torino, Cuneo e Alessandria. In Lombardia, fino a Milano, si attendono dai 6 agli 8 cm di neve. Che potrebbe poi spingersi fino a Firenze, Arezzo, Pistoia e Siena.

Neve anche al Sud e Sardegna

Cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni sparse, invece, su Sardegna settentrionale e Lazio, dove sono attese nevicate, inizialmente deboli, sui rilievi appenninici oltre i 700-800 metri, ma che, dal pomeriggio, tenderanno a intensificarsi con neve in discesa fino a quote di bassa collina. Molte le nubi anche al Sud e in Sicilia. Le nevicate sono previste sui rilievi molisani oltre i 1.200 metri ma con quota neve in discesa fino ai 700-800 metri.

Le temperature

Calano le temperature su Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Sardegna centromeridionale, Toscana, Marche, Umbria e alto Lazio. In rialzo, invece, nelle zone del Cilento e nelle regioni ioniche. A restare in diminuzione anche le massime su Alto-Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Molise e Puglia settentrionale.