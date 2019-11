Maltempo a Sanremo, crolla il parcheggio: auto in bilico sul precipizio

Il maltempo inizia a mettere a dura prova anche la provincia di Imperia, dove le abbondanti piogge della scorsa notte hanno provocato diverse frane e allagamenti, mentre l’entroterra è stato ricoperto da un manto di neve. In via Goethe, a Sanremo, il cedimento dell’asfalto ha trascinato in bilico un furgone e un’auto che per miracolo non sono precipitati sulle sottostanti abitazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Le forze dell’ordine hanno avvisato i proprietari dell’altre vetture, che hanno fatto in tempo a spostarle. Il movimento franoso è ancora in corso e c’è il rischio che lo smottamento trascini nella sottostante scarpata altri mezzi.

Non si esclude che in mattinata le autorità decidano di interrompere la circolazione su quel tratto di strada. Per fortuna, non si sono registrati feriti e la zona è stata, in parte, transennata. Un’altra grossa frana si è abbattuta a Ventimiglia, in via Bandette, nel quartiere di San Secondo, alle spalle della ferrovia.

Un fiume di pietre e fanghiglia si è staccato dalla collina, trascinando alberi e arbusti. La via è rimasta chiusa al traffico e sul posto stanno ancora lavorando gli operai del Comune. I vigili del fuoco hanno poi dovuto effettuare sopralluoghi in diverse zone dell’Imperiese per muri pericolanti. Sull’Aurelia, tra San Lorenzo e Cipressa, alcuni massi si sono staccati dalla sovrastante parete, finendo sulla strada. Da segnalare anche il crollo di alcuni alberi in alta Valle Argentina.

Nel territorio comunale di Triora, ad esempio, è rimasta bloccata la strada per la piccola frazione di Verdeggia. La pioggia sulla costa si è trasformata in neve nell'entroterra, regalando uno scenario invernale di alta montagna a diverse zone situate sulle alture di Imperia, a partire dal Colle di Nava. Da segnalare anche diversi allagamenti di sottopassi, scantinati e strade. In giornata è prevista ancora pioggia e l’allerta resta alta.