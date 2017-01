Maltempo, ecco le previsioni per il weekend

Continua a nevicare su Marche, Abruzzo e Molise e oltre alla neve ora è anche la pioggia a creare problemi. La redazione web del sito www.iLMeteo.it avvisa che pioggia e neve imperverseranno su Abruzzo, Molise e Marche per tutta la giornata, con precipitazioni forti o molto forti in Abruzzo. Neve copiosissima sulla regione sopra i 200/300 metri. Neve anche nell'Appennino centrale, meridionale, zone interne di Lazio e Campania e stanotte anche sulla pianura Toscana, seppure debole e sparsa. Emergenza neve in Abruzzo, dove gli accumuli di neve stanno diventando eccezionali, spiega iLMeteo.it, dove a quote collinari si potranno superare i 2 metri. Neve anche sulla Sardegna orientale sopra i 500 metri. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che "il maltempo continuerà anche nella giornata di giovedì, seppure con fenomeni in decisa diminuzione". Sanò avvisa di "un pesante peggioramento del tempo atteso nel corso del weekend su Sardegna e Sicilia, raggiunte da fortissime piogge africane con nubifragi e allagamenti su molte zone del territorio". Ecco dunque le previsioni meteo per i prossimi giorni:

Sabato 21: Nubi compatte sulle regioni centrali adriatiche, regioni meridionali e sulle isole maggiori con deboli precipitazioni sparse a carattere di pioggia o rovescio sulle coste abruzzesi, molisane, a carattere di rovescio o temporale Puglia garganica, Basilicata e coste ioniche di Calabria, Basilicata e Sicilia; precipitazioni a carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità previste infine sulla Sardegna; ampi spazi di sereno sulle restanti regioni. Intensificazione del maltempo in serata sulle isole maggiori.

Domenica 22: Maltempo diffuso sulle isole maggiori con rovesci e temporali anche di forte intensità. Molto nuvoloso o coperto sul resto del territorio con nubi più compatte in pianura padana,regioni adriatiche e sulla Calabria dove avremo piogge e temporali sparsi, localmente anche intensi dal pomeriggio.



Lunedì 23 e martedì 24: maltempo diffuso al centro sud peninsulare con piogge e temporali localmente intensi al mattino sulla Calabria. Molto nuvoloso o coperto sul resto del territorio con nubi più compatte in pianura padana e sulle regioni adriatiche. Martedì ancora moderato maltempo al centro sud con piogge e temporali sparsi sulle regioni peninsulari, ampi spazi di sereno altrove.