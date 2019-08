Il maltempo fa le prove per l'autunno: pioggia, vento e cali temperatura

Il tempo fa le prove per l'autunno. In serata, infatti, sono previsti temporali sulle regioni del Centro e del Sud dell'Italia e in alcune città è stata emessa l'allerta gialla.

Forti rovesci e possibili grandinate sulle regioni a rischio maltempo, causato dall'accumulo di calore pomeridiano, che formerà nuvole dense di umidità da scaricare al suolo. Le regioni interessate, secondo quanto riporta il Meteo.it, sono Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, dove potranno verificarsi "f orti rovesci, grandinate, frequente attività elettrica e intensi colpi di vento" . Nel corso della notte si attendono nubifragi anche su Lazio, Toscana e parte della Sardegna. Pioggia anche nelle regioni Nord-Ovest e su quelle tirreniche.

Sabato, invece, tornerà il sole su tutta la Penisola. Ma il beltempo sarà solo un'illusione. Secondo gli esperti, infatti, un vortice instabile scenderà dal Nord Europa, avvicinandosi all'Italia e provocando piogge su Piemonte, la Valle d'Aosta e Liguria. Poi, già da domenica, tornerà la pioggia su buona parte delle regioni centro-settentrionali, con rovesci temporaleschi intensi.

Il mese di settembre inizierà quindi nel nome delle precipitazioni e dei venti freddi. Da lunedì, infatti, un'importante burrasca colpirà tutto il Paese e le temperature si abbasseranno. Particolare attenzione a Nord-Est, dove sono attese forti precipitazioni e abbassamento delle temperature fino a 12 gradi.