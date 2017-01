Maltempo, freddo polare al Nord neve e ghiaccio al Centro Sud

Come previsto Epifania con gelo e neve in tutta Italia. Freddo polare e sole al Nord, neve, ghiaccio e vento al Centro e al Sud.

Il gelo ha inoltre causato la morte di due clochard e una donna. Un uomo senza fissa dimora di 44 anni a Avellino, un secondo ad Aversa. Morto anche un rumeno di 46 anni a Messina.

Al Altamura, in provincia di Bari, una donna di 49 anni è morta a causa di una caduta sul ghiaccio in una stradina del centro storico, mentre un altro clochard ha perso la vita a Latina, davanti a una chiesa.

In Trentino Alto Adige le temperature sono arrivate perfino a -28,5 gradi ai 3.399 metri dell’anticima di Cima Libera, mentre le temerature sono piuttosto basse non soltanto in montagna.

Diversi i disagi al Centro Sud con strade chiuse, incidenti e accumuli importanti. Gran parte di Abruzzo, Molise, Umbria e Marche sotto la neve, arrivata anche nelle zone colpite da terremoto. Visso e Amatrice imbiancate mentre qualche centimetro di neve si è visto anche a Norcia.

La linea ferroviaria Adriatica è interrotta dalle 8 di questa mattina tra Falconara marittima e Senigallia dopo la rottura di un cavo dell'alimentazione elettrica. Dalla notte scorsa la neve è arrivata anche in Puglia nonostante il forte vento.

Da 24 ore nevica invece in Basilicata, dalla provincia di Potenza ai Sassi di Matera imbiancati che creano un'atmosfera molto suggestiva.

In Sicilia disagi tra Agrigento e Caltanissetta per il ghiaccio in strada mentre le isole Eolie sono prive di collegamenti marittimi per il forte vento e il mare mosso. Bombole di ossigeno e medicine arrivate a Stromnoli da Lipari con la motovedetta della guardia costiera di Lipari nonostante il mare forza 7.

La neve ha imbiancato anche il Vesuvio lasciando a bocca aperta napoletani e turisti che si sono ritrovati ad ammirarlo.