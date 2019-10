Maltempo a Genova: frane, allagamenti e scuole chiuse

L'ondata di maltempo che in queste ore sta colpendo il nord-ovest ha infierito sulla Liguria. Situazione molto difficile nella zona tra il ponente di Genova e il gruppo del Beigua (Savona), con oltre 300 millimetri di pioggia caduti nella notte. Tra i quartieri di Voltri e Cornigliano si registrano allagamenti e black-out. Decine dli interventi dei vigili del fuoco, con i torrenti arrivati ai livelli di guardia. L'allerta arancione, annunciata nella serata di lunedì dalla Protezione Civile, proseguirà fino alle 15 di martedì. Le intense precipitazioni hanno indotto il Comune di Genova a chiudere le scuole nella parte ovest della città. Disagi alla circolazione, chiusi i sottopassi di Multedo e San Quirico. Problemi anche per il traffico ferroviario, rallentato nel nodo di Genova per i danni causati dal maltempo. Situazione critica tra Voltri e Cogoleto, in particolare a Vesima dove i binari sono sommersi dall'acqua. Treni in ritardo fino a 80 minuti. Limitazioni anche al transito sulle strade. L'Anas segnala che la via Aurelia è chiusa al traffico, in entrambe le direzioni al km 547,500, ad Arenzano (chiusura già prevista lunedì come previsto dalla procedura per allerta meteo arancione).

Sempre nella cittadina rivierasca, Aurelia chiusa nel tratto dal km 548,600 al 549,000 per allagamenti. Traffico bloccato anche sulla strada statale del Turchino al km 101,000, all'altezza del Comune di Mele, a causa di una frana. Caduta di materiale dai versanti sul piano viabile anche sulle alture di Voltri, lungo le strade che conducono alle frazioni di Fiorino e Acquasanta. Come ha spiegato il delegato alla Protezione Civile del Comune di Genova, Sergio Gambino, la perturbazione "si è bloccata da sei-sette ore nel Ponente genovese", determinando un'insolita abbondanza di precipitazioni. Come riporta Primocanale stanotte, tra le 4.15 e le 5.15, nella zona di Pegli sono caduti 65 mm di pioggia, mentre in sei ore le precipitazioni hanno raggiunto i 276 mm a Mele.

Record di precipitazioni sempre a Pegli: tra le 4.50 e le 4.55 registrati 18,6 mm di pioggia. La Protezione Civile raccomanda la massima attenzione, soprattutto in corrispondenza dei rivi. Tra i torrenti più attenzionati, Polcevera, Leira e Branega. Situazione tranquilla nel centro di Genova mentre nel Savonese, a Varazze, si registra qualche scantinato allagato. Una trentina gli interventi che vedono impegnati i vigili del fuoco, soprattutto nelle delegazioni di Bolzaneto, Pra', Pegli e Multedo, oltre a Campomorone.