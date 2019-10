Maltempo, le infiltrazioni fanno crollare la volta di una chiesa in una frazione del Pavese: nessun ferito

Le infiltrazioni d'acqua dovute alle piogge abbondanti che si sono abbattute negli ultimi giorni, alla fine, hanno fatto crollare la volta della chiesa parrocchiale. È accaduto a Livelli, una frazione del comune di Bagnaria, in provincia di Pavia, in Oltrepò. Secondo quanto riportato Skytg24, l'incidente non avrebbe provocato feriti, ma avrebbe comunque fatto cedere una parte improtante della celebre stuttura storica.

Molti dei mattoni e del cemento che componevano la volta, infatti, sono caduti sull'altare maggiore della chiesa, risalente al 1500 e dedicata ai Santi Pietro e Paolo. Il sacrestano, che ogni giorno va in chiesa per suonare le campane, è arrivato dopo il crollo e ne è uscito fortunatamente illeso. La chiesa, all'interno della quale viene celebrata due volte al mese la messa, è stata quindi dichiarata inagibile dai vigili del Fuoco, interventui dopo il cedimento.