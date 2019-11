Maltempo: oltre 450 persone isolate a Genova

La forte ondata di maltempo che da due giorni flagella la Liguria è stata la causa di una frana sulla città di Genova che tiene isolate centinaia di persone. "Nell'Area Metropolitana risultano isolate circa 450 persone. La frana sulla strada di Murta a Genova isola diverse famiglie, così come in via Adda dove altre cinque nuclei familiari risultano bloccati - è quanto comunicato dalla Regione Liguria - In molti casi le persone sono raggiungibili con i mezzi di soccorso e le situazioni sono costantemente monitorate".

Altre due frane hanno causato l'evacuazione di 23 persone dalle loro abitazioni: nove nel comune di Sant'Olcese in provincia di Genova e 14 nella zona di Altare a Mallare in provincia di Savona. Savonese e Val Bormida risultano essere tra le zone più colpite dall'ondata di maltempo così come ha scritto sul proprio profilo Facebook il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti:

Nel frattempo le piogge cadute durante tutta la notte non danno tregua, l'allerta rossa proseguirà fino alle 12 di oggi su Genova e fino alle ore 15 sul ponente ligure. Alle ore 12 si terrà una riunione nella sede della Protezione civile regionale che farà il punto della situazione su quanto accaduto, secondo quanto comunicato dalla Regione Liguria.

Una delle poche buone notizie è, invece, arrivata nella serata di ieri quando è stato ritrovato, ed in buono stato di salute, l'uomo che si pensava disperso nel fiume Letimbro a Savona.

Come detto in precedenza, soltanto nelle ultime 24 ore le precipitazioni più intense si sono concentrate tra Savona e Imperia: ben 382 millimetri di pioggia sono caduti ad Ellera, nell’entroterra di Savona, un quantitativo incredibile se si pensa che è la pioggia che dovrebbe cadere nell'arco di alcuni mesi. Inoltre, fino a questo momento sono stati 122 gli evacuati in tutta la Liguria e 374 le persone rimaste isolate a causa delle frane che hanno colpito la regione in queste ore secondo quanto si apprende dai profili social della Regione Liguria.

Alcune criticità si sono verificate a causa della mareggiata che ha sferzato la costa ligure con onde alte fino 4,5 metri: in particolare, a Vado Ligure è crollata una porzione di passeggiata a mare che è chiusa per ordinanza del sindaco. Alcuni danni sulla costa sono stati segnalati anche ad Alassio ma per fortuna nelle prossime ore la forza del mare è prevista in diminuzione. La mareggiata ha provocato anche rallentamenti sulla linea ferroviaria tra Ceriale e Albenga.