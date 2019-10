Maltempo in Sicilia: un disperso e scuole chiuse

Allerta meteo rossa oggi, venerdì 25 ottobre, nella Sicilia orientale e gialla in quella occidentale. In via precuazionale sono state sospese le attività didattiche in diverse località: Catania, Siracusa, Noto, Modica, Acicastello, Viagrande, Bronte, Acicatena, Palazzolo Acreide, Gela, Milazzo, Eolie, Canicattì, Palma di Montechiaro, Naro, Enna, Leonforte e Troina. L'ondata di maltempo dovrebbe intensificarsi nelle prossime ore: sono previsti rovesci e temporali di notevole intensità, specialmente sulle aree più meridionali.

Disperso un 80enne

Stando a quanto si apprende dai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, sono in corso operazioni di ricerca di un 80enne di cui non si hanno più notizie dalla giornata di ieri: non si esclude che l'anziano sia caduto nel fiume Salso. A far scattare l'allarme è stata una persona che, percorrendo a piedi il ponte Federico II, avrebbe notato delle ciabatte che galleggiavano in acqua.

Ripercussioni anche per la mobilità. Sulla base del bollettino meteo diramato dalla protezione civile, è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-Gela-Canicattì, Canicattì-Caltanissetta e Agrigento-Canicattì. Inoltre, a causa dei danni provocati dal maltempo, dalle ore 19.00 di ieri è stata interrotta la linea Palermo-Trapani, che rimarrà chiusa fino alle 12.00 di oggi.

#Maltempo #Sicilia: circolazione sospesa sulle linee Lentini Diramazione - Caltagirone, Siracusa – Gela e Caltanissetta – Canicatti – Aragona https://t.co/jK5haI7ERv — FSNews (@fsnews_it) October 25, 2019