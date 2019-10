Maltempo a Siracusa: uomo muore travolto da un'onda di fango

Il maltempo nel sud-est della Sicilia ha provocato un morto. A perdere la vita è stato un agente penitenziario di 52 anni che nella notte scorsa era stato segnalato come disperso sulla statale 115: mentre percorreva la strada (precisamente in contrada Stafenna, nel territorio di Noto in provincia di Siracusa) è stato travolto da un'onda di fango che gli è costato la vita. Stando a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, la vittima si stava dirigendo verso casa dopo aver terminato il suo turno di lavoro nel carcere di Noto. La pista più probabile è che l'esondazione del fiume Tellaro abbia investito il mezzo senza lasciargli scampo.

Le operazioni

I vigili del fuoco hanno prima rinvenuto la sua macchina - una Dacia Sandero - e il suo telefonino; in mattinata è stato ritrovato il corpo dell'uomo. L'annuncio è arrivato via Twitter: " Salvate nella notte 16 persone dai vigili del fuoco tra Ragusa e Siracusa, rinvenuto alle 7:50 il corpo senza vita di un uomo disperso sulla SS115, tra Noto e Rosolini (SR). Proseguono gli interventi ".

Nella zona nord del capoluogo, in via Necropoli Grotticelle, si è verificato un incidente tra un autobus di linea e una macchina: due persone sono rimaste ferite e prontamente sono state portate in ospedale; le loro condizioni di salute non dovrebbero essere gravi. La protezione civile per la giornata di oggi, sabato 26 ottobre, ha diramato l'allerta arancione a Siracusa. Il sindaco Francesco Italia ha comunque disposto la riapertura delle scuole, spiegando che saranno accessibili anche gli impianti sportivi e il cimitero comunale.