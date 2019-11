Maltempo: la strada si trasforma in un fiume con cascata nell'Imperiese

Una bomba d’acqua si è abbattuta, in mattinata, in provincia di Imperia, provocando diversi danni. Questa volta a farne le spese è stata la val Nervia, nell’entroterra di Ventimiglia, dove la strada provinciale si è trasformata in un fiume in piena, mettendo a rischio l’incolumità degli automobilisti. A Isolabona, ad esempio, il traffico è rimasto a lungo bloccato, davanti a un muro d’acqua che si è riversato nel sottostante terreno.

Allagamenti anche a Dolceacqua, dove dalle colline scendevano cascate di acqua e così pure nel cortile della scuola di frazione Torri, a Ventimiglia, dove la pioggia ha messo fuori uso la caldaia. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco, chiamati per allagamenti di negozi e scantinati e per alberi pericolanti.

Dopo l’allerta rossa dello scorso weekend e quella gialla di oggi, finalmente in tutta la provincia è tornato a splendere il sole, ma ora si contano i danni e gli amministratori puntano il dito sulla viabilità, fortemente in ginocchio per via del maltempo dell’ultimo mese. Si segnalano anche diverse frane con difficoltà di transito nell’entroterra imperiese. I maggiori corsi d’acqua sono cresciuti di portato e sono a rischio di esondazione.

Il Comune di Rocchetta Nervina, di circa 300 abitanti, è isolato, in seguito a una frana che ha scavato la strada, spaccando l'asfalto in alcuni punti. E' accaduto all'altezza del Ponte Raggio, sulla provinciale 68, tra Rocchetta e Dolceacqua. Sul posto sono presenti la protezione civile; i sindaci Fulvio Gazzola (Dolceacqua) e Marco Rondelli (Rocchetta Nervina) e i tecnici della Provincia. "C'è una frana che blocca il passaggio verso Rocchetta, al confine tra i due paese - afferma Gazzola -. La situazione sembra piuttosto grave. La mia preoccupazione è di garantire almeno un'ambulanza dall'altra parte del blocco".

La conferma che il paese è isolato arriva Da Rondelli: "C'è soltanto un passaggio pedonale, che speriamo duri e stiamo facendo il possibile per garantire un mezzo di soccorso in caso di bisogno, visto che ci sono trecento persone isolate".

Le abbondanti piogge hanno fatto cedere il terreno sotto l'asfalto, che adesso rischia di crollare poco alla volta. In provincia di Imperia è ritornato il sole, anche se l'allerta "gialla" non è ancora terminata; dopodiché ci sarà quella "verde", segno che potrebbero verificarsi ulteriori piogge, I danni sono sempre più numerosi ed hanno ormai messo in ginocchio la viabilità. Per fortuna, non si segnalano feriti e questo è già un dato confortante.